WRESTLING: Raider girls down Tullahoma; boys drop pair

Coffee County Central wrestling dropped a pair at home Thursday, Nov. 30 – the first home meet of the year for CHS.

The Raiders fell to Tullahoma 54-21 and Cookeville 56-12.

But the Lady Raiders salvaged the night with an 18-3 win over Tullahoma.

Advertisement. Scroll to continue reading.

FULL RESULTS BELOW

Coffee County High School (Girls) (COFG) 18.0 Tullahoma (Girls) (TULG) 3.0

120: Payton Agnell (TULG) over Jasmine Norris (COFG) (Dec 3-2) 126: Payton Robertson (COFG) over Prudence Peterson (TULG) (Fall 0:00) 132: Gabriella Silva (COFG) over Zoe Holly (TULG) (Fall 0:00) 138: Jianna Bare (COFG) over Brianna Oswald (TULG) (Fall 0:00)

Tullahoma (TULL) 54.0 Coffee County (COFF) 21.0

120: Kiivon Butler (TULL) over (COFF) (For.) 126: Zachary Murphy (TULL) over Sean Sanders (COFF) (Fall 1:23) 132: Double Forfeit 138: Nolan Stroop (TULL) over Owen Shelton (COFF) (Fall 2:23) 144: Caiden Mears (TULL) over Austin Green (COFF) (Fall 2:00) 150: Eli McLean (COFF) over Lucas Willette (TULL) (Fall 2:30) 157: Jacob Barlow (COFF) over (TULL) (For.) 165: Corbin Avans (TULL) over Zachary Warrick (COFF) (Fall 2:42) 175: Tommy Miller (COFF) over Zachary Anderson (TULL) (Fall 0:32) 190: Connor Avans (TULL) over Ryan Degregerio (COFF) (Fall 1:21) 215: Joel Cruz-Martinez (COFF) over Carson Avans (TULL) (Dec 7-5) 285: Robert Tatum (TULL) over Jordan Spry (COFF) (Fall 1:49) 106: Brodie Minor (TULL) over Giddian Mascari (COFF) (Fall 2:19) 113: Sayvion Surles (TULL) over (COFF) (For.)

Cookeville (COOK) 56.0 Coffee County (COFF) 12.0

113: Brennen Linares (COOK) over (COFF) (For.) 120: Joshua Leftwich (COOK) over (COFF) (For.) 126: Sean Sanders (COFF) over Natty Oyola (COOK) (Fall 1:08) 132: Double Forfeit 138: Tyler Hix (COOK) over Owen Shelton (COFF) (Fall 0:00) 144: Owen Hadlock (COOK) over Austin Green (COFF) (MD 10-1) 150: Skyler Western (COOK) over Eli McLean (COFF) (MD 23-14) 157: Jacob Barlow (COFF) over Michael Bezwilchin (COOK) (Fall 0:00) 165: Joseph Fleisig (COOK) over Zachary Warrick (COFF) (Fall 0:00) 175: Thomas Johnson (COOK) over Tommy Miller (COFF) (Fall 0:00) 190: Eziah Easton (COOK) over Ryan Degregerio (COFF) (Fall 0:00) 215: Ethan Barnes (COOK) over Joel Cruz-Martinez (COFF) (Dec 5-4) 285: Skylar Pleasant (COOK) over Jordan Spry (COFF) (Dec 4-1) 106: Blake Johnson (COOK) over Giddian Mascari (COFF) (Fall 0:00)

Advertisement. Scroll to continue reading.

You can find more details regarding this dual using the following link.