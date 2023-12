WRESTLING: Coffee County wrestling loses tight matches to Riverdale

Coffee County Central boys and girls wrestling dropped two tight contests with Riverdale Thursday night in Manchester.

Full results below:

Riverdale (Girls) (RIVG) 48.0 Coffee County High School (Girls) (COFG) 24.0

100: Natalie Rizo (RIVG) over (COFG) (For.) 107: Christy Phommath (RIVG) over (COFG) (For.) 114: Reagan Patrum (RIVG) over (COFG) (For.) 120: Payton Robertson (COFG) over (RIVG) (For.) 126: Johanna Pantojas (RIVG) over Jasmine Norris (COFG) (Fall 3:27) 132: Audrey Smith (RIVG) over Gabriella Silva (COFG) (Fall 3:41) 138: Jianna Bare (COFG) over Payton King (RIVG) (Fall 1:10) 145: Sara Crosslin (COFG) over (RIVG) (For.) 152: Estrella Armeta (COFG) over Summer Flores (RIVG) (Fall 0:51) 165: Madison Newbern (RIVG) over Jade Lenhart (COFG) (Fall 3:52) 185: Carter Grissom (RIVG) over Ellysia Jennings (COFG) (Fall 3:21) 235: Sydney Grissom (RIVG) over (COFG) (For.)

Riverdale (RIVE) 39.0 Coffee County (COFF) 31.0

190: Ian Walker (COFF) over Isaias Marin (RIVE) (MD 11-1) 215: Tyson Spink (RIVE) over Joel Cruz-Martinez (COFF) (Dec 1-0) 285: Jordan Spry (COFF) over La`Vontez Howse (RIVE) (Fall 4:36) 106: Giddian Mascari (COFF) over William Pingitore (RIVE) (Dec 14-10) 113: Ka`lel Fuller (RIVE) over (COFF) (For.) 120: Andrew McClanahan (RIVE) over Clayton Centeno (COFF) (Fall 0:56) 126: Dakadius (DK) Justus (RIVE) over Sean Sanders (COFF) (Fall 1:59) 132: Devante (DV) Justus (RIVE) over (COFF) (For.) 138: Owen Shelton (COFF) over Gavin Frost (RIVE) (Dec 11-5) 144: Austin Green (COFF) over Andre Ourk (RIVE) (Fall 3:56) 150: Eli McLean (COFF) over Mortareo Hoyle (RIVE) (Dec 6-2) 157: Jacob Barlow (COFF) over Gabe Cooke (RIVE) (Fall 1:23) 165: Gipson Frost (RIVE) over Zachary Warrick (COFF) (Fall 1:59) 175: Logan Saller (RIVE) over Tommy Miller (COFF) (Fall 3:36)