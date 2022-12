WRESTLING: Coffee County gets sweep of Lebanon, Smyrna

Coffee County wrestling was in action Thursday night and got a sweep of Lebanon and Smyrna. Results below:

Coffee County (COFF) 48.0 Lebanon (LEBA) 36.0

152: Devin Correa (LEBA) over (COFF) (For.) 160: Jacob Barlow (COFF) over Nolan Sandefer (LEBA) (Fall 1:18) 170: Zachary Warrick (COFF) over Jackson Daneby (LEBA) (Fall 1:18) 182: Kendall James (COFF) over Curtis Whisenant (LEBA) (Fall 0:34) 195: Ian Walker (COFF) over Deron Mays (LEBA) (Fall 1:22) 220: Owen Smith (LEBA) over Harvey Pack (COFF) (Fall 1:01) 285: Blayne Myers (COFF) over (LEBA) (For.) 106: Nevaen Apple (LEBA) over (COFF) (For.) 113: Dylan Whiteaker (LEBA) over (COFF) (For.) 120: Lucas McClellan (LEBA) over (COFF) (For.) 126: Devon Marshall (COFF) over Landon McClellan (LEBA) (Fall 0:56) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Ethan Garcia (LEBA) (Fall 0:21) 138: Austin Green (COFF) over Kevin Hurtado (LEBA) (Fall 1:13) 145: Gage Estus (LEBA) over Asher Centeno (COFF) (Fall 0:24)

Coffee County (COFF) 48.0 Smyrna (SMYR) 15.0

Advertisement. Scroll to continue reading.

160: Jacob Barlow (COFF) over Zakiy Turner (SMYR) (Fall 1:33) 170: Zachary Warrick (COFF) over (SMYR) (For.) 182: Kendall James (COFF) over Jose Cordova (SMYR) (Fall 3:08) 195: Ian Walker (COFF) over Breck Williams (SMYR) (Fall 5:14) 220: Javionne Buchanan (SMYR) over Harvey Pack (COFF) (Dec 11-8) 285: Kolby McCormick (COFF) over Tawachai Thomson (SMYR) (Fall 0:35) 106: Double Forfeit 113: Double Forfeit 120: Double Forfeit 126: Sameer Chowdury (SMYR) over Devon Marshall (COFF) (Fall 1:34) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Joel Denton (SMYR) (Fall 0:21) 138: Austin Green (COFF) over Matthew Rogers (SMYR) (Fall 2:34) 145: Ryan James (COFF) over (SMYR) (For.) 152: Luis Suarez Garcia (SMYR) over Asher Centeno (COFF) (Fall 0:32)