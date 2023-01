Raider wrestlers split home match with Cascade and Page

Coffee County Central split a home match Tuesday night- falling to Page but handling business against Cascade.

Full results are below:

Page (PAGE) 60.0 Coffee County (COFF) 18.0

106: Cason Herman (PAGE) over (COFF) (For.) 113: Cosmo O`Neal (PAGE) over (COFF) (For.) 120: Nathan Simpson (PAGE) over Devon Marshall (COFF) (Fall 2:49) 126: Thomas Brown (PAGE) over Sean Sanders (COFF) (Fall 0:24) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Allen Brown (PAGE) (Fall 0:55) 138: Grant Hawkinson (PAGE) over Austin Green (COFF) (Inj. [time]) 145: Tyler Casillas (PAGE) over Asher Centeno (COFF) (Fall 0:53) 152: Brooks Garner (PAGE) over Tommy Miller (COFF) (Fall 1:30) 160: Jacob Barlow (COFF) over Josh Ward (PAGE) (Dec 12-6) 170: Connor West (PAGE) over Zachary Warrick (COFF) (Fall 0:50) 182: Ethan Ward (PAGE) over Kendall James (COFF) (Fall 1:42) 195: Ian Walker (COFF) over Brady Garland (PAGE) (Fall 0:57) 220: Caleb Meeks (PAGE) over Harvey Pack (COFF) (Fall 0:42) 285: Blayne Myers (COFF) over Ronan O`Connell (PAGE) (SV-1 5-3)

Coffee County (COFF) 39.0 Cascade (CASC) 27.0

120: Devon Marshall (COFF) over Bryson Redd (CASC) (Fall 0:54) 126: Vayden Moore (CASC) over Sean Sanders (COFF) (Fall 0:50) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Trenton Giel (CASC) (Fall 0:28) 138: Austin Green (COFF) over Dominic Sanchez (CASC) (Fall 1:57) 145: Chase Sutter (CASC) over Asher Centeno (COFF) (Fall 0:52) 152: Tommy Miller (COFF) over Christian Casey (CASC) (Dec 11-4) 160: Zachary Warrick (COFF) over (CASC) (For.) 170: Jacob Barlow (COFF) over (CASC) (For.) 182: Hayden Dowell (CASC) over Kendall James (COFF) (Fall 4:55) 195: Isaac Chapa (CASC) over Ian Walker (COFF) (Dec 7-3) 220: Cole West (CASC) over Harvey Pack (COFF) (Fall 0:20) 285: Blayne Myers (COFF) over Mason Crowder (CASC) (Fall 0:34) 106: Double Forfeit 113: Double Forfeit