Middle School Basketball Playday Scheduled for Saturday

Coffee County Middle School and Westwood Middle School basketball teams will participate in a middle school basketball playday Saturday, October 17, with 12 games scheduled across two courts.

Games begin at 8 a.m., with the final matchups scheduled for 1 p.m. The event will feature boys and girls varsity and junior varsity teams.

Court 1

8 a.m.: North Middle vs. West Middle (Boys)

North Middle vs. West Middle (Boys) 9 a.m.: Coffee County Middle vs. East Middle (Girls)

Coffee County Middle vs. East Middle (Girls) 10 a.m.: Coffee County Middle vs. North Middle (Boys)

Coffee County Middle vs. North Middle (Boys) 11 a.m.: Coffee County Middle vs. Tracy City (Girls)

Coffee County Middle vs. Tracy City (Girls) Noon: Coffee County Middle vs. West Middle (Boys)

Coffee County Middle vs. West Middle (Boys) 1 p.m.: Westwood Middle vs. Tracy City (Girls)

Court 2

8 a.m.: Westwood Middle JV vs. East Middle JV (Girls)

Westwood Middle JV vs. East Middle JV (Girls) 9 a.m.: Coffee County Middle JV vs. West Middle JV (Boys)

Coffee County Middle JV vs. West Middle JV (Boys) 10 a.m.: Westwood Middle vs. Swiss Memorial (Girls)

Westwood Middle vs. Swiss Memorial (Girls) 11 a.m.: Coffee County Middle JV vs. North Middle JV (Boys)

Coffee County Middle JV vs. North Middle JV (Boys) Noon: East Middle vs. Swiss Memorial (Girls)

East Middle vs. Swiss Memorial (Girls) 1 p.m.: East Middle JV vs. Coffee County Middle JV (Girls)

Admission is free, and concessions will be available throughout the event.