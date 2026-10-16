Middle School Basketball Playday Scheduled for Saturday

Coffee County Middle School and Westwood Middle School basketball teams will participate in a middle school basketball playday Saturday, October 17, with 12 games scheduled across two courts.
Games begin at 8 a.m., with the final matchups scheduled for 1 p.m. The event will feature boys and girls varsity and junior varsity teams.
Court 1
- 8 a.m.: North Middle vs. West Middle (Boys)
- 9 a.m.: Coffee County Middle vs. East Middle (Girls)
- 10 a.m.: Coffee County Middle vs. North Middle (Boys)
- 11 a.m.: Coffee County Middle vs. Tracy City (Girls)
- Noon: Coffee County Middle vs. West Middle (Boys)
- 1 p.m.: Westwood Middle vs. Tracy City (Girls)
Court 2
- 8 a.m.: Westwood Middle JV vs. East Middle JV (Girls)
- 9 a.m.: Coffee County Middle JV vs. West Middle JV (Boys)
- 10 a.m.: Westwood Middle vs. Swiss Memorial (Girls)
- 11 a.m.: Coffee County Middle JV vs. North Middle JV (Boys)
- Noon: East Middle vs. Swiss Memorial (Girls)
- 1 p.m.: East Middle JV vs. Coffee County Middle JV (Girls)
Admission is free, and concessions will be available throughout the event.