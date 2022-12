CHS wrestling splits with Community, Tullahoma

Coffee County Central wrestling was in Tullahoma for a match with the Wildcats of Tullahoma and Community Thursday night. Team and individual results below:

Tullahoma (Girls) (TULG) 42.0 Coffee County High School (Girls) (COFG) 18.0

100: Double Forfeit 107: Double Forfeit 114: Payton Agnell (TULG) over Jasmine Norris (COFG) (Fall 2:53) 120: Gabriella Silva (COFG) over Kylie Stoner (TULG) (Fall 1:45) 126: Prudence Peterson (TULG) over (COFG) (For.) 132: Zoe Holly (TULG) over (COFG) (For.) 138: Aloura Nichols (TULG) over Delainee Driver (COFG) (Fall 0:31) 145: Jianna Bare (COFG) over Kaira Webb (TULG) (Fall 1:03) 152: Alyson Jones (TULG) over Abigail Rue (COFG) (Fall 0:39) 165: Jade Lenhart (COFG) over Tiona Harden (TULG) (Fall 2:47) 185: Brittney Meneses (TULG) over Estrella Howard (COFG) (Fall 0:53) 235: Zamahria Simmons (TULG) over (COFG) (For.)

Coffee County (COFF) 54.0 Community (COM) 12.0

Advertisement. Scroll to continue reading.

195: Ian Walker (COFF) over Reed Wallace (COM) (Fall 3:00) 220: Kaleb Dodson (COFF) over Blaine Bowling (COM) (Fall 1:57) 285: Blayne Myers (COFF) over Alex Stanley (COM) (Fall 0:42) 106: Double Forfeit 113: Double Forfeit 120: Double Forfeit 126: Devon Marshall (COFF) over (COM) (For.) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Jackson Harris (COM) (Fall 0:57) 138: Austin Green (COFF) over (COM) (For.) 145: Asher Centeno (COFF) over (COM) (For.) 152: Cody Duff (COM) over (COFF) (For.) 160: Jacob Barlow (COFF) over Ethan Eynon (COM) (Fall 0:27) 170: Zachary Warrick (COFF) over Gavin Garcia (COM) (Fall 1:21) 182: James Bowling (COM) over Kendall James (COFF) (Fall 5:30)

Tullahoma (TULL) 51.0 Coffee County (COFF) 24.0

220: Nathan Jones (TULL) over Kaleb Dodson (COFF) (Fall 1:01) 285: Blayne Myers (COFF) over Robert Tatum (TULL) (Fall 2:55) 106: Double Forfeit 113: Justin Frank (TULL) over (COFF) (For.) 120: August Hartman (TULL) over (COFF) (For.) 126: Devon Marshall (COFF) over (TULL) (For.) 132: Jeremiah Wardell (COFF) over Nolan Stroop (TULL) (Fall 0:41) 138: Beau Banks (TULL) over Austin Green (COFF) (Fall 1:53) 145: Cody Agnell (TULL) over Asher Centeno (COFF) (Fall 0:35) 152: Eric Barragan (TULL) over (COFF) (For.) 160: Jacob Barlow (COFF) over Elijah Coleman (TULL) (Fall 1:30) 170: Roman Sintic (TULL) over Zachary Warrick (COFF) (Fall 1:00) 182: Connor Avans (TULL) over Kendall James (COFF) (Fall 1:30) 195: Chandler Kile (TULL) over Ian Walker (COFF) (Dec 5-2)