Birthdays – October 30

Birthdays:
- Travis Trotten
- Karis Holt
- Zedith Mooneyham
- Elisa Chessor
- Cole Shedd – Pie Winner!
Anniversaries:
- Dexter & Penny Bryan
- Sam & Kiki Eagles
Weekly Winners:
- Cake – Marleigh Stedam
- Flowers – Dexter & Peggy Bryan
Weekly prize winner of a birthday cake provided by Food Lion and a Floral Arrangement provided by The Mossy Pot. Daily Slice of Pie Provided by Mercantile Cafe Bakery and Gift Shop. Claim certificates at Thunder Radio studio. Drawings M-F at 4:30 p.m. on air: 1320 AM, 107.9 FM. Call in birthdays and anniversaries daily at 931-728-1320.