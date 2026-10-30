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Birthdays

Birthdays – October 30

Published

Birthdays:

  • Travis Trotten
  • Karis Holt
  • Zedith Mooneyham
  • Elisa Chessor
  • Cole Shedd – Pie Winner!

Anniversaries:

  • Dexter & Penny Bryan
  • Sam & Kiki Eagles

Weekly Winners:

  • Cake – Marleigh Stedam
  • Flowers – Dexter & Peggy Bryan

Weekly prize winner of a birthday cake provided by Food Lion and a Floral Arrangement provided by The Mossy Pot. Daily Slice of Pie Provided by Mercantile Cafe Bakery and Gift Shop. Claim certificates at Thunder Radio studio. Drawings M-F at 4:30 p.m. on air: 1320 AM, 107.9 FM. Call in birthdays and anniversaries daily at 931-728-1320.

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