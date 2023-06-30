Birthdays – June 30

Birthdays:
- Angela Scalf – 52 – Pie Winner!
- Annie Carden – 11
- Dan Skuya – 71
- Ryan Watkins – 27
- Avory Gilday
Weekly Winners:
- Cake Winner – Kendal Kesling
- Flowers – Hollis & Brenda Simmons
Daily prize winner of a piece of pie provided by The Mercantile – 210 N. Irwin St. in Manchester. Claim prize certificate at Thunder Radio studio, 1030 Oakdale St. Manchester, TN. 37355.
Weekly prize winner of a birthday cake provided by Food Lion and a Floral Arrangement provided by The Mossy Pot. Claim certificates at Thunder Radio studio. Drawings M-F at 4:30 p.m. on air: 1320 AM, 107.9 FM. Call in birthdays and anniversaries daily at 931-728-1320.