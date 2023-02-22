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Birthdays

Birthdays – February 22

Published

Christian Anderson

Aaron Payne – 17

Amy Sullivan

Taylor Anthony – 17 – Pie Winner!

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Jordan Elwell – 31

Daily prize winner of a piece of pie provided by The Mercantile – 210 N. Irwin St. in Manchester. Claim prize certificate at Thunder Radio studio, 1030 Oakdale St. Manchester, TN. 37355.

Weekly prize winner of a birthday cake provided by Food Lion and a Floral Arrangement provided by The Mossy Pot. Claim certificates at Thunder Radio studio. Drawings M-F at 4:30 p.m. on air: 1320 AM, 107.9 FM. Call in birthdays and anniversaries daily at 931-728-1320.

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